To gutter tiltalt etter bildrap på syklist – video spredt på nett

Politisjef Jason Johansson i Las Vegas under en pressekonferanse i september om drapet på syklisten. I bakgrunnen to av offeret Andreas Probsts familiemedlemmer. Foto: Ty O'Neil / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et klipp spredt i sosiale medier i sommer, viser en bil som kjører på en syklist bakfra mens passasjerene ler. Nå er to gutter tiltalt for drap.