En av tre dager i år har sprengt milepæl på gradestokken

Den historiske kirken Waiola i Lahaina på Hawaii brente ned da skogbranner herjet øya Maui i august. Tørken og den sterke vinden fra orkanen Dora bidro til spredningen. Foto: Matthew Thayer / The Maui News / AP

NTB

I en av tre dager i 2023 har jordas gjennomsnittstemperatur vært minst 1,5 grader varmere enn førindustrielt nivå.

Det viser en analyse BBC har gjort. Dette bekymrer eksperter, da denne milepælen betraktes som en øverste grense for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene.

– Dette er et tegn på at vi når nivåer vi ikke har sett før, sier klimaforsker Melissa Lazenby ved University of Sussex til BBC.

September i år ble med god margin den varmeste som noen gang er målt.

– En dødsdom for mennesker og økosystemer, sa forskeren Friederike Otto ved Imperial College of London om tallene denne uka.

Målet i Parisavtalen er å holde økningen godt under 2 grader på lang sikt.