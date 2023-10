Dette sa Ukrainas førstedame Olena Zelenska til Kate Middleton

Ukrainas førstedame Olena Zelenska sendte en personlig takk til prinsessen av Wales etter hun besøkte et hjelpesenter i England som organiserer humanitær hjelp til dem som er rammet av krigen mellom Russland og Ukraina.

Kate besøkte Vsi Razom Community Hub i Bracknell i nærheten av hjemmet sitt i Windsor, Berkshire, denne uken for å markere organisasjonens ettårsjubileum.

«Vsi razom» betyr «alle sammen» på ukrainsk.

Prinsessen tilbrakte tiden med å møte ukrainere som hadde blitt drevet på flukt på grunn av krigen, i tillegg til å pakke hjelpepakker og diskutere organisasjonens arbeid med lokale barn.

Se video: Ukraina: Hevder å ha lansert «usynlighetskappe»:

Your browser doesn't support HTML5 video. Ukraina: Hevder å ha lansert «usynlighetskappe» Les mer Lukk

«Uuvurdelig»

Etter besøket la Kensington Palace ut bilder av begivenheten på sine sosiale medier med bildeteksten: «‘Vsi Razom’ betyr ‘Alle sammen’ på ukrainsk, og Vsi Razom Community Hub i Bracknell lever opp til navnet sitt».

Som svar på dette skrev førstedame Olena Zelenska et personlig svar på X, tidligere kjent som Twitter og takket Kate, som hun har møtt ved en rekke anledninger siden 2020.

«Din oppmerksomhet og støtte betyr mye for helheten. Takk @KensingtonRoyal og folket for all varmen dere gir til vårt folk», skrev Zelenska. «Det er en uvurderlig følelse at vi virkelig er sammen om dette, uansett hva som skjer».

Kate og Zelenska har møtt hverandre flere ganger i løpet av de siste tre årene, første gang i 2020, da hun og prins William hilste på den ukrainske førstedamen og president Volodymyr Zelenskyj på Buckingham Palace på vegne av dronning Elizabeth II.

Presidentparet var i Storbritannia som en del av en større europeisk turné for å møte ledere og diskutere de økende spenningene mellom Ukraina og Russland, skriver Newsweek.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Ukrainas førstedame Olena Zelenska besøker British Library i London 4. mai 2023. Illustrasjonsfoto. Les mer Lukk

– Står sammen

I februar 2022, da krigen brøt ut, sluttet Kate og William seg til andre medlemmer av kongefamilien og uttrykte sin støtte til det ukrainske folket.

I en uttalelse skrev paret på X: «I oktober 2020 hadde vi gleden av å møte president Zelenskyj og førstedamen for å høre om deres håp og optimisme for Ukrainas fremtid».

«I dag står vi sammen med presidenten og hele det ukrainske folket i deres modige kamp for denne fremtiden».

President Volodomyr Zelenskyj sendte en takk tilbake.

I årene som har gått siden krigen begynte, har presidentfruen blitt en representant for Ukraina ved store verdensbegivenheter, blant annet ved kongelige arrangementer i Storbritannia.

I september 2022 deltok Zelenska i statsbegravelsen til dronning Elizabeth II. Den formelle velkomsten til førstedamen var Kates første oppgave på egen hånd etter at hun fikk den opphøyde kongelige tittelen prinsesse av Wales.

Dagen før begravelsen møtte Kate Zelenska på Buckingham Palace, og det ble publisert bilder som viste de to kvinnene sittende i samtale.

Kate ble igjen gjenforent med Zelenska i mai 2023, under feiringen av kong Charles IIIs kroning.