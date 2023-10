Overraskende mange nye jobber i USA kan føre til uønsket rentehopp

NTB

Det ble skapt 336.000 nye jobber i USA i september. Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen kaller det et sjokk som kan presse renta opp.

Tallet på nye arbeidsplasser var høyere enn ventet. I august ble det 187.000 nye arbeidsplasser, og økonomer ventet at tallet i september skulle bli 170.000. Tallet på nye arbeidsplasser er det høyeste siden januar.

Det er et tegn på at det ikke er så lett å få bukt på prisveksten. Flere jobber betyr økt forbruk og etterspørsel, som i sin tur kan føre til økte priser og høyere inflasjon, stikk i strid med det sentralbanken etterstreber.

– Et sjokk

– Dette er rett og slett et sjokk. Det er dobbelt så høyt som markedet spådde på forhånd. Det er nesten så man kan lure på om det er noe feil med tellingen, sier Knudsen, som er sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank.

– Hvis dette stemmer og vedvarer, er bedriftenes behov for folk såpass at det vil føre til økt lønnsvekst. Det vil igjen presse opp inflasjonen og sette press på sentralbanken for å sette opp renten ytterligere, sier han.

Ledigheten ligger uendret på 3,8 prosent. Timelønnen økte med 0,2 prosent, det samme som i august. På årsbasis er økningen 4,2 prosent.

Flere lærere

– Lavere press på lønninger vil være gode nyheter i den situasjonen vi er oppe i, sier økonomen Rubeela Farooqi fra High Frequency Economics.

Hun frykter at en fortsatt styrking av arbeidsmarkedet kan føre til at sentralbanken vil varsle nok en renteøkning i år.

De nye arbeidsplassene kom på områdene fritid og hotell- og overnatting og i helsesektoren. I offentlig sektor var det en markant økning i antallet lærere, hovedsakelig i forbindelse med starten på det nye skoleåret.

Frykten for et opphetet arbeidsmarked bidro til en liten nedgang i åpningshandelen på amerikanske børser fredag. Samp;P 500-indeksen var ned 0,3 prosent i morgenhandelen, mens Dow Jones krympet 0,4 prosent. Utviklingen var tilnærmet flat på Nasdaq.