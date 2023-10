Satellittbilder indikerer at Russland har flyttet skip fra Svartehavsflåten

Det er meget oppsiktsvekkende, mener korrespondent.

Nye satellittbilder indikerer at Russland har flyttet skip fra Svartehavsflåtens hovedkvarter i Sevastopol på Krimhalvøya. Det melder CNN. Den angivelige flyttingen skjer etter en rekke angrep fra Ukraina.

Ifølge CNN skal tolv skip være flyttet. Fregatter, landingsskip og ubåter skal tilsynelatende nå være fortøyd i den russiske byen Novorossijsk, ifølge satellittbildene.

Novorossijsk ligger øst for Krimhalvøya.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Se video: Ukraina hevder å ha lansert «usynlighetskappe»

Your browser doesn't support HTML5 video. Ukraina: Hevder å ha lansert «usynlighetskappe» Les mer Lukk

– En stor ting

Ukraina-korrespondenten til dansk TV 2, Rasmus Tantholdt, omtaler den angivelige flyttingen som «meget oppsiktsvekkende»

– Svartehavsflåten er en flåte som har hatt stor historisk betydning, og den er en perle for russerne. Når man så flytter på den, så er det en stor ting, sier han.

Kenneth Øhlenschlæger Buhl, militærforsker ved det danske Forsvarsakademiet, mener dette viser at Ukraina har hatt suksess med sine angrep. Han omtaler det som «en delvis svekkelse for Russland» å flytte skipene.



– Ukraina er blitt bedre til å ramme dem, og derfor er det naturlig at russerne vil flytte dem, sier han til dansk TV 2.

Russland anklaget USA og Storbritannia etter angrep

For et par uker siden hevdet Ukraina å ha gjennomført et vellykket angrep på den russiske Svartehavsflåten. Etter angrepet påstod Russland at USA og Storbritannia hjalp Ukraina med å planlegge angrepet.

– Det fins ikke den minste tvil om at angrepet var planlagt på forhånd ved bruk av vestlige etterretningsmidler, Nato-satellittutstyr og rekognoseringsfly, uttalte Maria Zakharova, talsperson for det russiske utenriksdepartementet.

Ifølge de ukrainske spesialstyrkene skal hele 34 russiske offiserer ha blitt drept i angrepet. Over hundre mennesker ble angivelig såret.

Russlands forsvarsdepartement har på sin side hevdet at én soldat er savnet etter angrepet. Begge parter har bekreftet at hovedkvarteret fikk materielle skader.