Fredspriskandidat ber om en menneskerettspris: – Det er det som er virkelig fred

Opposisjonslederen i Belarus, Svetlana Tikhanovskaja, håper at det blir en fredspris til menneskerettsaktivister i år.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Eksperter tror Nobelkomiteen kommer til å dele ut en pris for menneskerettigheter i år. Det ber også opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja i Belarus om.

Både fredsforskningssenteret Prio og Erling Borgen i Norges Fredsråd trekker fram menneskerettsaktivister som de mest sannsynlige kandidatene til å få fredsprisen i år. Det er i år 75 år siden verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Hvem det ender med, blir klart klokka 11 fredag.

En som nevnes på bookmakernes lister, er Svetlana Tikhanovskaja fra Belarus, som har gått i eksil etter å ha utfordret Aleksandr Lukasjenko – omtalt som Europas siste diktator. Hun sier at hun ikke vet om hun er nominert, men at hun likevel har forventninger til Nobelkomiteen.

– Jeg håper at dette årets Nobels fredspris vil gjenspeile tanken om at fred også handler om å skape en verden hvor rettighetene til hvert enkelt menneske blir anerkjent og beskyttet, sier Tikhanovskaja til NTB.

– Det er det som er virkelig fred for meg, sier hun.

Takker for fjorårets pris

Opposisjonslederen sier at fred selvsagt handler om å få slutt på kriger – da spesielt krigen i Ukraina – men at det handler om mye mer.

– Fred handler også om rettferdighet, menneskerettigheter og beskyttelse mot undertrykkelse, sier Tikhanovskaja.

Belarus anklages for omfattende menneskerettsbrudd. Tikhanovskaja sier at fredsprisen som i fjor gikk til aktivisten Ales Bjatjalski – sammen med russiske Memorial og ukrainske CCL – var viktig.

– Det var et klart og tydelig signal fra verdenssamfunnet som var veldig viktig å høre for belarusere som kjemper for frihet og sine rettigheter, sier Tikhanovskaja.

– Verre dag for dag

Hun sier at hun ikke vil kommentere at bookmakerne igjen trekker fram henne som kandidat.

– Men så klart, alle som kjemper for menneskerettigheter og fred i verden, fortjener denne prisen, sier hun.

Tikhanovskaja sier at situasjonen blir verre dag for dag i hjemlandet Belarus.

– Mennesker lever i en atmosfære av tyranni og terror hver eneste dag. Men fredsprisen bidro til å rette søkelyset mot utfordringene i Belarus, forklarer hun.

– Men fortsatt er våre politiske fanger sperret inne, og antallet øker hver dag. For å få løslatt dem, må vi velte regimet. Det kan bare gjøres når alle demokratier i verden forenes og hjelper Belarus med å bli kvitt Lukasjenko, sier hun.

Klar oppfordring til nordmenn

Tikhanovskaja sier hun er takknemlig for støtte fra land som Norge, men har også en oppfordring til nordmenn:

– Jeg ber vanlige mennesker om ikke å glemme at folk ofrer friheten og livet for drømmen om å bo i et fritt og demokratisk land, noe nordmenn kan nyte hver eneste dag, sier hun.

– Det er den moralske plikten til alle mennesker å bidra til kampen for de demokratiske verdiene vi alle deler, legger hun til.