Putin hevder det ble funnet rester av håndgranater på dødsofrene i Wagner-sjefens fly

Russlands president Vladimir Putin holdt en tale for tankesmia Valdaj diskusjonsklubb i Sotsji torsdag.

NTB

Fragmenter av håndgranater ble funnet på levningene av ofrene for flystyrten i august der Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin var blant de omkomne, ifølge Putin.

Påstandene fra Russlands president Vladimir Putin kom torsdag i forbindelse med en opptreden i en tankesmie i Sotsji.

– Fragmenter av håndgranater ble funnet i likene til de drepte i flykrasjen, sa Putin.

Presidenten sa videre at det ikke er funnet noen bevis for at Priogzjins fly ble rammet av noe «eksternt treff».

– Det var ingen ytre påvirkning på flyet, dette er allerede et etablert faktum, hevder han.

Putin ga ingen flere detaljer om hvordan en granat eller granater kunne ha blitt detonert om bord på flyet.

Han sa imidlertid at han syntes det var galt av etterforskerne å ikke teste de døde for alkohol og narkotikapåvirkning, gitt at det tidligere hadde blitt funnet mengder kokain på Wagners kontor i St. Petersburg.

Se video: Her går Prigozjins fly i bakken

Her går Prigozjins fly i bakken

Flystyrten skjedde to måneder etter at Prigozjin og leiesoldatgruppen Wagner førte et kortlivet opprør mot den russiske militærledelsen.

Russiske myndigheter har avvist påstander om at de forårsaket flystyrten. Putins talsmann Dmitrij Peskov har imidlertid sagt at etterforskningen kan tyde på at flyet styrtet som følge av en overlagt handling.