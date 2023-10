USA har sendt iransk ammunisjon til Ukraina

En frivillig kvinne holder en russisk kalasjnikov mens hun patruljerer i gatene i Kyiv i februar 2022. USA meldte onsdag at de har overført store mengder beslaglagt ammunisjon til Ukraina – ammunisjon som opprinnelig var på vei fra Iran til Jemen. Arkivfoto: Jefrem Lukatskyj / AP / NTB

NTB

USA oppgir å ha beslaglagt store mengder ammunisjon fra Iran for så å sende det til Ukraina.

Beslaget skal ha blitt gjort fra et skip i Omanbukta i desember i fjor.

– Våpenleveransen til Ukraina innebærer at USAs handlinger mot et autoritært regime nå fungerer som en direkte støtte til Ukrainas kamp mot et annet autoritært regime, opplyser USAs justisdepartement.

– Vi kommer til å fortsette å bruke ethvert lovlig maktmiddel som vi har til rådighet, for å støtte Ukraina i kampen for frihet, demokrati og rettssikkerhet, kunngjorde departementet og det amerikanske forsvaret onsdag kveld.

I kunngjøringen står det også at det dreier seg om 1,1 millioner skudd som Iran forsøkte å smugle til Houthi-opprørerne i Jemen. Leveransen skal også han inneholdt håndvåpen.

Meldingen kommer samtidig som Biden-administrasjonen sliter med å få vedtatt en ny milliardbevilgning til Ukraina i Kongressen. Beslutningsprosessen er i det blå ettersom Representantenes hus står uten speaker som følge av et republikansk opprør. Uten en speaker er det ikke mulig for forsamlingen å behandle og vedta nye saker.

Amerikanske marinestyrker skal i årevis ha beslaglagt våpen som var ment for houthi-krigere i Jemen. Som regel skal våpnene ha blitt fraktet med fiskebåter.

USA har i flere måneder forsynt Ukraina med omstridte klasevåpen. President Joe Biden har sagt at dette er nødvendig fordi det amerikanske militæret har for lite konvensjonell ammunisjon å sende til Ukraina.

USA er Ukrainas viktigste militære støttespiller i landets krig mot russiske okkupasjonsstyrker.