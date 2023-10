Vikingene hadde trolig glassvinduer

NTB

Bildet av vikinger som sitter i mørke, røykfylte saler og drikker mjød, må kanskje nyanseres, tror forskere.

Nationalmuseet i København har deltatt i et funn som viser at vikingene etter all sannsynlighet hadde vinduer med glassruter fra år 800 til 1100.

Tidligere har man trodd at vindusglass først ble utbredt i Danmark flere århundrer senere i forbindelse med slott og kirkebygging i middelalderen.

– Hollywood-bildet vi har av vikingene, som sitter i sine mørke saler rundt det lange bordet og drikker mjød, viser seg kanskje å være litt mer sofistikert i virkeligheten, sier seniorforsker Mads Dengsø Jessen fra Nationalmuseet.

Forskningen bygger på analyser av 61 fragmenter av glassruter, som er funnet de siste 25 årene under seks ulike utgravninger av vikingtidens adelsgårder, førkristne templer og tidlige bymiljøer.

Det dreier seg om fem utgravninger sør i Skandinavia og en i Hedeby i Schleswig. Glasset har vært kjent i mange år, men ikke blitt analysert før nå.

Det er imidlertid ikke det samme blanke vindusglasset som vi har i dag, men mer frostet glass, forklarer forskeren.

– Det er ikke slik at du kan se ut og oppdage om det kommer fiender, men for at det skal komme et spesielt lys gjennom rommet du sitter i, sier Jessen.

Forskningsresultatet er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Danish Journal of Archaeology.