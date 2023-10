Zelenskyj i Spania for å delta på europeisk toppmøte

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har ankommet Granada i Spania der han deltar på et uformelt toppmøte med EU og landene i det såkalte EPF-samarbeidet.

Det er ventet at europeiske ledere kommer til å forsikre Zelenskyj om fortsatt sterk støtte framover. Norge og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er blant deltakerne.

Samtidig som flere medier meldte at Zelenskyj var på plass i den spanske byen torsdag morgen, bekreftet han sin egen deltakelse i sosiale medier. Her skriver han at målet er «å sikre sikkerheten og stabiliteten til vårt felles europeiske hjem».

– Granada, Spania. Toppmøtet i Det europeiske politiske fellesskapet. Vi vil jobbe i felles formater og ha viktige bilaterale møter, skriver han.

EPF er et utvidet europeisk forum som består av over 40 land. Det ble dannet etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar i fjor.

Både i Europa og USA har det den siste tiden blitt sådd tvil om hvorvidt den omfattende støtten til Ukraina kommer til å bli opprettholdt.

Krigen i Ukraina tærer på europeiske lands økonomi, og i Slovakia ble valget forrige helg vunnet av Smer, et parti som vil stanse den militære støtten til Ukraina og jobbe for en fredsavtale.

I en videotale onsdag kveld sa Zelenskyj at det er duket for en rekke internasjonale aktiviteter den nærmeste tiden og at både denne og neste uke kommer til å bli «produktive for Ukraina».