Tidenes varmeste september med ekstraordinær margin

Paris var også i september ekstraordinært varm for årstiden. Foto: Thomas Padilla / AP / NTB

NTB

I år opplevde jorda den varmeste september måned man noen gang har målt, og nær en grad over snittet, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste.

Jorda gjennomsnittstemperatur endte på 16,38 grader, noe som er 0,93 grader over gjennomsnittet for septembermånedene mellom 1991 og 2020.

I år havnet dette tallet 0,5 grader over den tidligere varmerekorden for september fra 2020.

Forskerne har aldri før sett et tilsvarende hopp opp fra forrige rekord av denne typen.

– Etter en rekordvarm sommer ser vi nå også målinger for september som har slått rekorden for årstiden med en ekstraordinær margin, sier Samantha Burgess, visedirektør for EU-tjenesten Copernicus Climate Change Service, i en pressemelding.

Temperaturene i år nærmer seg nå 1,4 grader over gjennomsnittstemperaturen før den industrielle tidsalderen, fortsetter Burgess.

Det er bare 0,1 grader under målet i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste var havisen i Antarktis på et historisk lavpunkt i september. Tallene viser at den dekket 9 prosent mindre areal enn hva den gjorde i gjennomsnitt fra 1991 til 2020.