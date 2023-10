Høsten legger ingen demper på den globale oppvarmingen

NTB

Den globale varmerekorden for september er slått med en margin som sjokkerer forskere. – Vanvittig, sier sjefen for EUs klimaovervåkingstjeneste.

Tallene for forrige måned ble presentert av klimaovervåkingstjenesten C3S torsdag. Snittemperaturen på jorda lå 0,5 grader over forrige rekord fra 2020.

I denne sammenhengen er det svært mye og en margin som aldri før er observert.

– Det er rett og slett vanvittig, sier C3S-sjef Carlo Buontempo, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Vi har aldri før sett noe slikt som dette, legger han til.

2023 ligger nå an til å bli det varmeste året som noen gang er registrert på kloden.

– Sliter med å forstå det

Også juni, juli og august var rekordvarme. Men temperaturhoppet i september var større, sammenlignet med forrige rekord for denne måneden.

Forskeren Zeke Hausfather har tidligere beskrevet septembertallene som «bananas».

– Jeg sliter fortsatt med å forstå hvordan ett enkelt år kan gjøre et så stort hopp sammenlignet med tidligere år, sier den finske klimaforskeren Mika Rantanen, ifølge The Guardian.

Hovedforklaringen antas å være den menneskeskapte globale oppvarmingen i kombinasjon med værfenomenet El Niño. Det spekuleres på om andre faktorer også kan spille en rolle, blant dem et undersjøisk vulkanutbrudd i Stillehavet – men dette er fortsatt usikkert.

Ikke i rute

FN fastslo tidligere i høst at verden ikke er i rute for å nå klimamålene i Parisavtalen. Et av de sentrale målene i klimaavtalen er å begrense den globale oppvarmingen til 2 eller aller helst 1,5 grader.

Gjennomsnittstemperaturen i september var 1,75 grader over førindustriell tid, så den ene grensen er altså midlertidig passert.

Verden har imidlertid ikke «bommet på målet» før grensen er passert permanent.

Den viktigste direkte årsaken til de høye globale temperaturene er at store havområder i mange måneder har vært rekordvarme. Mengden havis i Antarktis var på et historisk lavmål forrige måned.

Men varmerekorder er også slått i mange land, blant annet i Europa.

Høstvarme i Europa

I Danmark var gjennomsnittstemperaturen i september 16,3 grader, 2,7 grader varmere enn normalt for måneden og 0,1 grader over den gamle rekorden fra 1999, 2006 og 2016, ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Gjennomsnittstemperaturen for september var høyere enn for juli og august, skriver nyhetsbyrået TT.

– Både september og sommeren som helhet har vært høyst bemerkelsesverdige. Vi har aldri tidligere opplevd a september var varmere enn juli og august og til og med nesten tangerte juni, som endte som den varmeste sommermåneden, opplyser DMIs klimatolog Mikael Scharling.

Finland satte også rekord for september med en gjennomsnittstemperatur på 12,2 grader. Det samme meldes også fra en rekke andre europeiske land som Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Polen, Storbritannia og Sveits.

Advarsel i Frankrike

I Frankrike ble det sendt ut hetebølgevarsel for første gang noensinne i september. Byen Vienne registrerte hele 38,8 grader, noe som er den høyeste temperaturen registrert i landet i en septembermåned.

Tysklands gjennomsnittstemperatur på 17,2 grader var nesten 4 grader over gjennomsnittet for september i perioden 1961–1990 og «et ytterligere bevis på at vi er midt i klimaendringene», ifølge det meteorologiske instituttet DWD.

Deler av Europa ventes dessuten å oppleve uvanlig høye temperaturer også i oktober, inkludert Storbritannia, som antas å stå overfor en ny hetebølge. I Spania er det alt satt nye rekorder for oktober med 38,2 grader målt i Montoro, nær Córdoba, i helgen. Det advares om at rekordvarmen kan fortsette i opptil ti dager.

Varmt også i Norge

For Norge som helhet har september vært varm, men ikke rekordvarm, opplyser Meteorologisk institutt. Måneden ender på en femteplass, 1,8 grader over normalen i en måleserie som startet i 1900.

Det har likevel blitt satt over 40 stasjonsrekorder for maksimumstemperaturer, med Sigdal – Nedre Eggedal i Viken fylke på topp med 28,6 grader 10. september. Det er tangering av rekorden fra 2021 i Drammen.

– For Norges del blir perioden januar- september i år den 7. varmeste som er registrert siden målingene startet i 1990, sier klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Nærmer oss 2 grader

Varmerekorder for september er også slått utenfor Europa, blant annet i Japan, hvor måneden var den varmeste siden målingene startet for 125 år siden.

The Washington Post skriver at den globale snittemperaturen i september en kort periode lå nesten 2 grader over førindustrielt nivå.

Michael McPhaden, seniorforsker ved National Oceanic and Atmospheric Administration, bekrefter overfor avisa at El Niño bidrar til de høye temperaturene.

– El Niño vil ikke toppe før senere i år, det er derfor mye mer varme i vente, understreker han.

– Vi kan vente at flere rekorder blir satt i løpet av de kommende månedene, legger han til.