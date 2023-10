Studenter utenfor livsfare etter skytingen i Maryland – ordføreren krever mer våpenkontroll

NTB

Ingen av de fem studentene som ble skutt på et universitetscampus i Baltimore, Maryland tirsdag, er livstruende såret. Politiet tror de ble tilfeldige ofre.

Ifølge politiet Baltimore åpnet minst to personer ild under en krangel mellom to grupper ved Morgan State University ved 21.30-tida på kvelden lokal tid.

De fem skadde, fire menn og en kvinne i alderen 18 til 22 år, var trolig ikke målet for skytingen, ifølge politiet. Fire av dem er studenter. Ingen er så langt pågrepet.

Baltimores politisjef Richard Worley sier onsdag at de foreløpig legger til grunn at skytterne hadde en konkret person som mål, men i stedet traff fem andre. De er sikre på at to personer skjøt, mens en tredje person i hvert fall trakk våpenet sitt.

Rykter om rasistisk angrep

Oppdateringen fra politiet demper trolig ryktene som sirkulerte på nettet om at det var snakk om et rasistisk motivert eller planlagt angrep på universitetet, som historisk har flest svarte studenter.

Skytingen skjedde da studenter var på vei til et ball i det som er hjemkomstuka for amerikanske studenter. Her skulle «homecoming queen og king» kåres, og studentene var kledd i kjole og hvitt.

En rekke studenter gjemte seg i panikk etter at det ble skutt gjennom flere vinduer på et hybelbygg i nærheten. Det er uklart hvor de skadde befant seg da de ble truffet.

Arrangementer avlyst

Politiet jobbet en stund ut ifra at det gikk en aktiv skytter løs på området, men kunne etter et par timers gjennomsøking av campusområdet melde at faren var over.

Alle videre arrangementer og leksjoner denne uka er avlyst, opplyser universitetets president David Wilson onsdag. Det har også vært skyteepisoder på samme tid de to foregående årene ved Morgan State.

Krever våpenkontroll

I en pressekonferanse onsdag gjentok Baltimore-ordfører Brandon Scott sitt krav om at Kongressen må begrense tilgangen på skytevåpen. Han kalte hendelsen tirsdag en «kvalmende påminnelse om hvor vanlig slike hendelser har blitt.»

Leder Kris Brown i den nasjonale organisasjonen Brady, som kjemper for strengere våpenlover, påpeker at dagens studenter har vokst opp i et land med stadige historier om skoleskytinger, samt øvelser på skolen knyttet til dette.

– Våpenvold er daglig tilstedeværende i livene til denne generasjonen, og nå følger det dem inn i voksenlivet, sier han til nyhetsbyrået AP.