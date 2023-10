Ukraina gjør alt for å skaffe mer luftvern før vinteren

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa onsdag at de gjør alt for å sikre at landet mottar flere luftvernsystemer i løpet av de neste månedene. Her er han sammen med president Joe Biden i Det hvite hus i september. Foto: Evan Vucci / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa onsdag at de gjør alt for å sikre at landet mottar flere luftvernsystemer i løpet av de neste månedene.