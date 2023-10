Russland skal ha skutt ned eget jagerfly

Hendelsen skjedde ifølge britene i et område av betydning.

Onsdag melder britisk etterretning at Russland trolig skjøt ned et av sine egne Sukhoj Su-35S kampfly den 28. september over Tokmak i Zaporizjzja oblast, omtrent 20 kilometer bak frontlinjen.

Dette er angivelig kun det femte tapet av det avanserte russiske kampflyet, til tross for at Russland allerede har mistet rundt 90 fastvingefly siden invasjonen av Ukraina startet.

Hendelsen skjedde ifølge britene i et område av betydning, siden Tokmak er en sterkt befestet by der Russland har etablert baser for å koordinere en av de mest intense sektorene på fronten.

Britene bemerker også at slike hovedkvarter vanligvis er beskyttet av luftvernsystemer med kort til mellomlang rekkevidde, og de er i høy beredskap på grunn av Ukrainas evne til å gjennomføre effektive angrep mot slike steder.