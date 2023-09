Liberalt provestlig parti med knapp ledelse etter valget i Slovakia

NTB

Det provestlige partiet Progressivt Slovakia leder med 23,5 prosent ifølge en valgdagsmåling publisert etter at alle valglokaler var stengt lørdag kveld.

Den største utfordreren, det prorussiske partiet Smer-SD, som ledes av tidligere statsminister Robert Fico, er nest største parti med 21,0 prosent av stemmene, ifølge valgdagsmålingen til tvnovinsky.sk.

Det liberale sentrumspartiet Progressivt Slovakia ledes av Michal Simecka, som under valgkampen lovte å holde stø kurs i utenrikspolitikken, det vil si å fortsette den sterke støtten til nabolandet Ukraina, blant annet å gi ukrainerne mer våpen og ammunisjon. Han lovte også å følge den liberale linje i politiske spørsmål om miljø og LHBTQ+-rettigheter.

Robert Fico og hans populistiske Smer-SD har på sin side gått inn for en mer Moskva-vennlig politikk. Fico har avvist at han er Putin-vennlig og har sagt at han fortsatt vil støtte Ukraina dersom hans parti vinner, men at han vil stanse leveranser av våpen og ammunisjon til ukrainerne.

Men ingen av partiene er i nærheten av få flertall alene, og må belage seg på å gå i koalisjon med flere mindre partier.