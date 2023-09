Svensk politi tar i bruk nye metoder mot gjengene

NTB

Svensk politi skal fra søndag av få mulighet til å avlytte telefoner og lese meldinger til personer som ikke er mistenkt for, men som kan antas å kunne begå alvorlige lovbrudd.

Verken drap eller eksplosjonene er lenger en sjeldenhet i Sverige, der det blodige oppgjøret i det kriminelle nettverket Foxtrot de siste ukene har tilspisset seg og krevd livet til både antatte gjengmedlemmer og tilfeldige forbipasserende.

Rikspolitisjef Anders Thornberg har omtalt det som «terrorlignende vold uten sidestykke», og statsminister Ulf Kristersson vil sette inn militæret for å bekjempe gjengvolden.

Søndag 1. oktober får imidlertid politiet et nytt virkemiddel i kampen mot de brutale gjengmedlemmene. Da skal de få lov å benytte såkalte forebyggende tvangsmidler som tidligere har vært forbeholdt sikkerhetspolitiet Säpo, Sveriges svar på PST her hjemme.

Det innebærer blant annet at politiet får mulighet til å bruke hemmelige tvangsmidler som telefonavlytting og dataavlesing mot personer som ikke er under konkret mistanke for å ha begått kriminelle handlinger, men som antas å kunne gjøre det.

– Det gir oss en mulighet til å komme inn på et tidligere stadium i kriminalitetskjeden, allerede i planleggingsfasen. Da får vi mulighet til å forebygge alvorlige forbrytelser som for eksempel drap, på en måte som vi ikke har gjort tidligere, sier Charlotte Höglund ved den nasjonale operative avdelingen i det svenske rikspolitiet.

Det kan for eksempel brukes til å avlytte personer innenfor et kriminelt nettverk som man kan anta at vil gjennomføre en hevnaksjon mot en gjeng som har rammet dem.

– Det kan være et eksempel. Men vi vil helst komme inn før den første hendelsen har skjedd, sier hun.

September har vært den dødeligste måneden i Sverige på fire år. Hittil er minst tolv mennesker blitt drept.