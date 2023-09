Farevarsel i New York etter enorme regnmengder

En arbeider prøver å rense et avløp mens flomvannet stiger i gatene i Brooklyn, New York fredag. Foto: Jake Offenhartz / AP / NTB

Kraftig regn i New York den siste tida har medført oversvømmelser, innstilt kollektivtrafikk og farevarsel fra myndighetene.

– Legg en plan for din fluktvei, ikke vent til det er for sent, sier delstatsguvernør Kathy Hochul til CNN.

Guvernøren og byens borgermester formaner folk om å holde seg i ro og utvise varsomhet. Det er ventet at regnet fortsetter også gjennom store deler av lørdagen.

Ved John F. Kennedy internasjonale flyplass har hittil drøyt 200 millimeter regn falt. Det er den største mengden som er målt der siden 1948. CNN rapporterer også at bydelen Brooklyn har fått en hel måneds nedbør på bare tre timer.

Store deler av storbyens T-banelinjer har måttet innstille avgangene.

Uværet kommer knapt tre måneder etter at en storm forårsaket voldsomme oversvømmelser nord for New York. Flere personer omkom i oversvømmelsene.