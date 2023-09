Ukrainske fallskjermjegere gjemte seg for russerne i ett og et halvt år

Oppdraget med å gjennomføre en redningsoperasjon for å redde og evakuere soldatene ble gitt til en spesialenhet innen marinen. (Det ukrainske forsvarsdepartementet)

To soldater, som ble skadd under militære operasjoner i krigens innledende fase, er reddet ut i en spesialoperasjon.

For flere uker siden fikk etterretningen i det ukrainske Sjøforsvaret informasjon fra operative kilder om at to soldater fra de luftbårne avdelingene befant seg i de russiskokkuperte områdene.

Meldingen gikk ut på at de to fallskjermjegerne hadde gått i dekning. Begge var såret og ute av stand til å ta seg ut av det okkuperte området for egen hjelp.

– De gjemte seg med hell, takket være lokale innbyggere

Ukrainske fallskjermjegere fra den 80. angrepsbrigaden hviler inne i en utgraving ved frontlinjen nær Bakhmut. Les mer Lukk

Dermed ble det lagd en plan for å redde soldatene ut.

– Hele denne tiden var de i en umulig situasjon. De gjemte seg med hell, takket være lokale innbyggere, skriver den ukrainske marinen på sosiale medier, ifølge Ukrainska Pravda.

Oppdraget med å gjennomføre en redningsoperasjon for å redde og evakuere soldatene ble gitt til en spesialenhet innen marinen.

Video skal vise soldatene i sikkerhet



Under evakueringen medvirket også flere andre ukrainske eliteavdelinger for å gi dekning og ildstøtte under tilbaketrekningen.

Etter en farlig og nervepirrende aksjon kunne de to fallskjermjegerne slutte seg til de ukrainske styrkene i områder kontrollert av den ukrainske hæren.

En video av øyeblikket da soldatene er tilbake på trygg grunn er publisert på sosiale medier.