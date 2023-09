FN: 100.000 mennesker har flyktet fra Nagorno-Karabakh

I den armenske byen Goris er det etablert teltleir for etniske armenere på flukt fra Nagorno-Karabakh. Foto: AP / NTB

Over 100.000 etnisk armenere har nå flyktet fra regionen Nagorno-Karabakh, opplyser både FN og armenske myndigheter.

Overfor det statlige russiske nyhetsbyrået oppgir armenske myndigheter lørdag tallet på flyktninger til å være 100.417.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) gikk ut med et lignende tall sent fredag.

– Mange er sultne, utslitte og trenger umiddelbar hjelp. UNHCR og andre aktører øker støtten til armenske myndigheter, men det trengs akutt internasjonal bistand, skriver UNHCR-leder Filippo Grandi i en uttalelse.

Tidligere bodde det 120.000 innbyggere i regionen etter Aserbajdsjans lynoffensiv i september, men nå er det kun rundt 20.000 mennesker igjen.