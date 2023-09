OAS raser etter aksjoner mot Guatemalas valgkommisjon

NTB

Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) beskriver Guatemalas riksadvokats gjentatte ransaking av valgkommisjonen som et «utålelig brudd» på landets grunnlov.

En gruppe ledet av landets riksadvokat gjennomførte en ny runde med razziaer mot kontorene til valgkommisjonen, og OAS anser dette som politisk forfølgelse, heter det i en uttalelse.

I uttalelsen heter det at et «angrep av denne typen» setter et «skammelig eksempel for hemisfæren».

– Riksadvokatens kontor har valgt å ignorere de mange oppfordringene fra det internasjonale samfunnet, og framferden bryter med demokratiske standarder, heter det videre.

Etter å ha drevet valgkamp på å bekjempe korrupsjonen i landet, vant den 64 år gamle sosialdemokraten Bernardo Arévalo vant andre runde av presidentvalget 20. august med klar margin foran tidligere førstedame Sandra Torres.

Torres nekter å erkjenne valgnederlaget, og partiet hennes har kommet med anklager om valgfusk.

Før den siste og avgjørende runden forsøkte riksadvokat María Consuelo Porras å få Arévalos parti Semilla suspendert, angivelig på bakgrunn av uregelmessigheter ved innsamlingen av underskrifter som lå til grunn for registrering av partiet.

Påtalemyndigheten har også ransaket kontoret til den statlige valgkommisjonen tidligere og også partikontorene til Semilla. Det hele har blitt møtt med omfattende internasjonal kritikk.

USA oppfordret tidligere i september guatemalanske myndigheter til å gjøre slutt på «avskrekkingen» mot valgfunksjonærer og medlemmer av Semilla.