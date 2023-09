India klager på fiendtlighet mot indiske diplomater i Canada

Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar hevder at indiske diplomater utsettes for skremselstaktikker og trusler i Canada. De to landene har havnet i en diplomatisk konflikt etter drapet på en sikh-leder i Canada. Foto: Richard Drew / AP / NTB

Det er et «voldelig klima» og en «avskrekkingsatmosfære» mot indiske diplomater i Canada, hevder Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar.

– Det er ytringsfrihet, men å komme trusler og skremme diplomater, det synes jeg ikke er akseptabelt, sa Jaishankar fredag.

Forholdet mellom de to landene har vært anspent den siste tida, primært fordi det bor sikher i Canada som arbeider for et uavhengig land for sikhene kalt Khalistan, i det nordlige India.

Tidligere i september anklaget Canadas statsminister Justin Trudeau indiske myndigheter for å være innblandet i drapet på separatistlederen Hardeep Singh Nijjar, som var canadisk statsborger og stemplet som terrorist av India.

India har avvist anklagene, som de beskriver som absurde. USA har oppfordret indiske myndigheter til å samarbeide med canadiske om etterforskningen av drapet.