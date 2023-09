Juntaleder: Ingen prioritet å holde valg i Burkina Faso

NTB

Sammenlignet med sikkerhet, er det å holde valg i Burkina Faso ingen prioritet, sier leder Ibrahim Traore for militærjuntaen som kuppet makten i fjor.

Traore har tidligere lovet at landet skal gå tilbake til demokrati og ha presidentvalg innen juli 2024.

– Det er ingen prioritet, det kan jeg si dere helt tydelig. Det er sikkerhet som er prioriteten, sa han fredag til journalister om valget. Traore viste til trusselen fra jihadister i landet.

Da han tok makten, ga han seg selv «to til tre måneder» på å bedre sikkerhetssituasjonen i Burkina Faso, men ett år senere herjes landet av angrep fra væpnede jihadistgrupper.

Et islamistopprør som brøt ut i det nordlige Mali i 2012, spredte seg til Niger og Burkina Faso tre år senere. Alle de tre landene har siden 2020 blitt gjenstand for militærkupp

Traore sa også at han planlegger å gjøre en «delvis endring» av landets grunnlov. På statlig TV sa han videre at den i sin nåværende form gjenspeiler «meningen til en håndfull opplyste mennesker», og at dette går ut over «det brede lag».

Tidligere denne uka hevdet juntaen å ha avverget et kuppforsøk. Fire offiserer skal være pågrepet.