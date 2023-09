USA bekymret over serbisk opptrapping ved Kosovo-grensa

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken har bedt Serbias president Aleksandar Vucic om å ta grep for å dempe gnisningene med Kosovo etter helgens angrep.

Blinken skal blant annet ha understreket viktigheten av at dem som sto bak det dødelige angrepet i nordlige Kosovo forrige helg, og som nå er i Serbia, blir holdt ansvarlige for hendelsen.

Natt til søndag gikk væpnede serbere til angrep på landsbyen Bajske nord i Kosovo, der de barrikaderte seg i et kloster og kom i konflikt med kosovisk politi. Fire personer mistet livet i kampene, blant annet en politibetjent.

Opptrapping

Siden kampene har Serbia økt sin militære tilstedeværelse på grensen til Kosovo, ifølge amerikanerne. Talsperson John Kirby for USAs nasjonale sikkerhetsråd beskriver den serbiske opptrappingen som stor.

– Den inkluderer en uhørt utstasjonering av avansert serbisk artilleri, stridsvogner og mekaniserte infanterienheter. Vi mener at dette er en svært destabiliserende utvikling, sier Kirby.

Kirby sier at opptrappingen har skjedd den siste uka, og at det ikke er klart hvorfor.

Telefonvirksomhet

USAs utenriksminister Antony Blinken ba i en telefonsamtale fredag Serbias president Aleksandar Vucic om å trekke tilbake styrkene fra grensen.

Vucic nekter ikke for at det har vært en opptrapping, men sier at påstander om at styrkene er satt i høy beredskap, er usanne.

Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan snakket med Albanias statsminister Albin Kurti på telefon fredag og uttrykte bekymring over opptrappingen, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Sullivan og Kurti diskuterte dialogen mellom Serbia og Kosovo som har pågått i EU-regi, og Sullivan understreket at den er «den eneste løsningen for å sikre varig stabilitet i Kosovo», skriver Det hvite hus.

Situasjonen har vært spent mellom Serbia og Kosovo i årevis, helt siden Kosovo brøt ut av Serbia i 1999 og deretter erklærte seg som selvstendig nasjon i 2008. Serbia anerkjenner ikke Kosovos uavhengighet og anser det som en serbisk utbryterregion.