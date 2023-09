FN-eksperter reiser til Nagorno-Karabakh i helgen

Armenske beboere fra Nagorno-Karabakh sitter på vraket av et pansret kjøretøy etter å ha tatt seg over grensa til den armenske regionen Syunik fredag. Foto: Vasilij Krestjaninov / AP / NTB

NTB

FN-eksperter skal besøke den omstridte regionen Nagorno-Karabakh i helgen, etter avtale med myndighetene i Aserbajdsjan.

– FN og regjeringen i Aserbajdsjan er blitt enige om et besøk til regionen, som vil finne sted i løpet av helgen, opplyser FNs talsperson Stephane Dujarric fredag.

FN har ikke hatt humanitær tilgang til utbryterregionen på rundt 30 år. Helgens besøk har som formål å vurdere humanitære behov i regionen, ifølge Dujarric.

Åpner for journalister

Myndighetene vil også slippe journalister inn i regionen, ifølge kontoret til en av rådgiverne til president Ilham Alijev.

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock uttalte tidligere denne uka at uavhengige observatører bør få slippe inn i området for å undersøke hvordan Aserbajdsjan behandler folk.

Både USA og andre land har også uttrykt frykt for at den armenske befolkningen utsettes for menneskerettighetsbrudd, selv om myndighetene i Baku har lovet amnesti og borgerrettigheter.

90.000 har flyktet

Over 90.000 etniske armenere har allerede kommet til Armenia fra Nagorno-Karabakh etter Aserbajdsjans vellykkede lynoffensiv forrige uke.

Regionens separatistleder Samvel Shakramanjan har signert en erklæring som sier at separatiststyret i regionen skal oppløses innen 1. januar. Dermed vil deres selverklærte republikk ikke lenger eksistere.

Dokumentet siterer en våpenhvileavtale som ble inngått med Aserbajdsjan forrige uke, der separatistene lovet å overgi våpnene sine i bytte mot trygg passasje for sine innbyggere.