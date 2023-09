Tidligere militærtopper i Nagorno -Karabakh pågrepet av Aserbajdsjan

NTB

Aserbajdsjans militære opplyser at de har pågrepet flere tidligere militærtopper i den armenske eksklaven Nagorno-Karabakh.

Det russiske nyhetsbyrået Tass melder at Levon Mnatsakanyan, som var sjef for de militære styrkene i den selverklærte Republikken Artsakh, ble pågrepet fredag. Han står på en liste over noen hundre mennesker som Aserbajdsjan anklager for kriminelle handlinger.

Tidligere opplyste Aserbajdsjans etterretningstjeneste at en annen tidligere militærtopp, Davit Manukyan, som var nestsjef i Nagorno-Karabakhs styrker, ble pågrepet for «terrorhandlinger».

Onsdag ble den tidligere lederen for regjeringen i Nagorno-Karabakh, eller republikken Artsakh, Ruben Vardanyan, pågrepet på grensa da han forsøkte å ta seg over til Armenia.

Han ble fraktet til Aserbajdsjans hovedstad Baku og er siktet for å ha finansiert terror og for ulovlig å ha krysset grensa inn i Aserbajdsjan

Samtidig har nesten 93.000 vanlige borgere av Nagorno-Karabakh, over tre firedeler av regionens totale befolkning, flyktet til Armenia i frykt for etnisk rensing etter at Aserbajdsjan i en lynoffensiv tok makten i eksklaven.