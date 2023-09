ISW: Russland reduserer bruken av det beryktede Ka-52

Helikoptertypen er blant de mest effektive russiske våpnene i Ukraina, skriver Business Insider.

Nye rutiner tyder på at russiske kommandører nå mer nølende til å sende det beryktede kamphelikoptret Ka-52 i kamp i Ukraina. Det skriver den anerkjente amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW).

Årsaken er trolig at de ukrainske styrkene i løpet av motoffensiven som startet i sommer har blitt flinkere til å skyte helikoptrene ned, skriver Business Insider.

Det er særlig i fylket Zaporizjzja bruken av helikopteret skal ha blitt redusert.

Tungt pansret

Ka-52 er et tungt pansret og manøvrerbart kamphelikopter som blant annet kan utrustes med missiler som kan ødelegge stridsvogner over 14 kilometer unna.

I juli meldte det britiske forsvarsdepartementet at den nyeste versjonen av helikopteret, Ka-52M, ble satt inn som et forsøk på å stanse den ukrainske motoffensiven.

Om det er disse helikoptrene eller eldre modeller som de russiske styrkene er mer sparsomme med er ukjent.

Ka-52 skytes ned i med svensk våpen

– Ser ut til å ha økt bruken av droner

I løpet av offensivens gang har ikke Ukraina gjort noen avgjørende gjennombrudd langs fronten. Samtidig som ukrainerne forberedte seg på motoffensiven, fikk Russland tid til å bygge store forsvarsverk ukrainerne nå må kjempe seg gjennom.

Til tross for at de ukrainske styrkene nå mer effektivt klarer å bekjempe de russiske Ka-52 helikoptrene, mener ikke ISW at dette svekker russernes evne til å holde linjene i noe særlig stor grad.

– Russiske styrker ser ut til å ha økt bruken av droner mot fremrykkende ukrainske styrker, og russiske artillerienheter fortsetter å spille en betydelig rolle mot ukrainske angrep, skriver ISW.