FN forbereder seg på 120.000 flyktninger fra Nagorno-Karabakh

NTB

88.000 mennesker har allerede kommet til Armenia fra Nagorno-Karabakh, og antall flyktninger kan stige til 120.000, sier FNs høykommissær for flyktninger.

Langt over halvparten av den armenske befolkningen på 120.000 mennesker i Nagorno-Karabakh har flyktet etter at Aserbajdsjans militære okkuperte den armenske eksklaven i forrige uke. Det ventes at omtrent alle de resterende også flykter.

Kavita Belani, som er UNHCRs representant i Armenia, sa fredag at enorme mengder slitne og redde mennesker nå har samlet seg ved registreringssentrene, og at det er stort behov for støtte.

– Dette er en situasjon der de har levd under en blokade i ni måneder, og når de kommer hit, er de fulle av angst, redde og vil ha svar, sa Belani på videolink til Genève.

Cirka en tredel av flyktningene er barn, og den regionale direktøren for Unicef, Regina De Dominicis, er spesielt bekymret for at mange av dem er skilt fra sine familier.