Sykehus ble advart om medisinstudent pågrepet for trippeldrap i Rotterdam

Politiet sperret av store deler av Rotterdam sentrum etter meldingen om at tre personer var skutt og såret i to skyteepisoder. Foto: AP / NTB

Myndighetene hadde varslet universitetssykehuset i Rotterdam om mannen som nå er mistenkt for drap på tre personer, ifølge lokale medier.

En universitetslærer, en kvinne og hennes datter (14) ble drept da en student med automatgevær åpnet ild i Nederlands nest største by torsdag.

Landets påtalemyndighet advarte tidligere i år universitetssykehuset Erasmus MC om «bekymringsfull» og «psykotisk» oppførsel fra studenten, ifølge en epost som er verifisert av statskanalen NOS.

Blant annet meldte de om funn på mannens (32) telefon av høyreekstrem propaganda og bilder av folk som ble knivstukket. Mannen er tidligere dømt for dyremishandling.

– Jeg antar at dette vil påvirke deres beslutning om hvorvidt han er kvalifisert for medisinsk vitnemål, skrev påtalemyndigheten i eposten. Det er foreløpig uklart om utdanningsinstitusjonen gjorde noen tiltak etter at de fikk advarselen.

Politiet mener 32-åringen drepte sin 39-årige nabo og datteren hennes i en forstadsbolig, før han dro videre til sykehuset og skjøt og drepte en 46 år gammel lærer. Han ble deretter pågrepet av politiet utenfor sykehuset, der han også rakk å starte en brann.

Politiet sier mannen er samarbeidsvillig, men ikke har oppgitt noe motiv.