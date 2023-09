Australia pensjonerer militærhelikopter etter dødsulykke

NTB

Etter en dødsulykke i juli setter militæret i Australia alle helikoptre av samme type på bakken tidligere enn planlagt.

Flåten av 40 maskiner av typen MRH-30 Taipan skulle etter planen pensjoneres ved utgangen av neste år.

De fikk midlertidig flygeforbud etter at et crew på fire omkom i en styrt i havet utenfor Queensland i juli. Fredag melder landets forsvarsdepartement at Taipan-helikoptrene ikke blir satt i drift igjen.

Australske myndighetspersoner har også tidligere klaget på problemer med de europeisk-produserte helikoptrene, og flåten hadde også flynekt i en måned tidligere i år etter et motorhavari.

Landet går nå over til amerikanske Black Hawk-helikoptre, og myndighetene opplyser at tre av disse allerede er på vingene.