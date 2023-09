Amerikansk redningsaksjon for utrydningstruede skilpadder

Krypdyrekspert Harry Greene, t.v., overleverer en Bolson-skilpadde til direktør Marta Williams i amerikanske Fish and Wildlife Service. De utryddingstruede dyrene blir satt ut på et vernet området i New Mexico. Foto: Susan Montoya Bryan / AP / NTB

NTB

Det går selvsagt sakte, men målet er klart: USAs største skilpaddeart skal reddes fra utryddelse.

Amerikanske myndigheter inngikk nylig en avtale med den kjente gründeren, TV-produsenten, medieeieren og filantropen Ted Turner.

Gjennom Turnes Endangered Species Fund skal Bolson-skilpadder, den største skilpadda funnet i USA, settes ut på mediemogulens Armendaris Rack i New Mexico.

Målet er at den truede skilpadda, som kanskje kan bli rundt hundre år, skal få et levedyktig område på Armendaris Ranch.

Flere titalls mennesker samlet seg for å slippe ut et tjuetalls voksne skilpadder på eiendommen, som fra før er hjem for 23 Bolson-skilpadder og noen titalls skilpaddeunger. Skilpaddene ble satt ut om ettermiddagen for å beskytte dem mot solvarmen.

Skilpaddene tilbringer vanligvis omtrent 85 prosent av tiden i jordhuler.

For fremtidige generasjoner

Shawn Sartorius, som jobber som feltveileder ved Fish and Wildlife Service, forteller at programmet er langsiktig. Dyrene reproduserer seg nemlig svært sakte.

– Resultatet av dette avls- og bevaringsarbeidet vil ikke bli kjent i min tid. Dette er noe vi gjør for neste generasjon, fastslår han.

Målet er også å kunne sette ut skilpaddene flere steder, men for å gjøre det trengs det først tilrettelegging og planlegging fra regjeringshold.

Skilpadde-prosjektet i New Mexico er bare det siste eksemplet på en økende innsats for å finne nye hjem for truede arter. For mange arter er det snakk om liv eller død, fordi både klimaendringer og menneskelige aktiviteter presser dem fra deres tradisjonelle leveområder.

Levde på store områder

Bolson-skilpaddene levde en gang på store områder i det sørvestlige USA. I dag regner man bestanden til å bestå av færre en 2500 skilpadder, og de er utsatt for flere trusler: Folk fanger dem for mat og for å ha dem som kjæledyr, dessuten krymper leveområdene i takt med økningen i jordbruksland.

Men selv i vernede områder i New Mexico er ikke skilpadda nødvendigvis sikret en trygg framtid. Det skyldes klimaendringene som gjør at forholdene i det sørøstlige USA blir tørrere og varmere. Naturlige leveforhold for skilpaddene kan derfor på sikt kanskje bli lenger nord.

Mike Philips, direktør for Turner Endangered Species Fund, mener derfor at det er viktig å tenke stort og langsiktig i bevaringsarbeidet.

Flere hundre er klekket ut

Biologer har forsøkt å analysere om Armendaris Ranch er et godt sted for skilpaddene. Og hittil har ranchen, som strekker seg over mer enn 1450 kvadratkilometer, vist seg å være et ideelt sted. Over 400 skilpadder er blitt klekket ut i New Mexico siden 2006.

Avhengig av værforhold og fôrtilgjengelighet, kan det ta år før skilpaddeungen blir over 110 millimeter lang. Voksen kan den måle 370 millimeter. Arten var ukjent for vitenskapen fram til slutten av 1950-tallet og har aldri blitt grundig studert.

– Hver eneste dag lærer vi mer og mer om Bolson-skilpadda, sier Phillips.