Russland skal bygge ny jernbane til okkuperte områder på ukrainsk jord

Putin skal ha gitt ordre om å forlenge jernbanen til flere av de ulovlig okkuperte byene og regionene.

De nye jernbanelinjene skal redusere Russlands avhengighet av broen til Krimhalvøya, og gjøre det lettere å få frem militære forsterkninger til fronten.

De hemmelige planene har ikke vært kjent før nå.

Ifølge Petro Andriusjtsjenko, rådgiver for eksil-borgermesteren i Mariupol, skal den nye jernbanen knytte de okkuperte byene Mariupol, Volnovakha og Donetsk sammen med Russland.

Ukrainske styrker vil trolig forsøke å forhindre at jernbanen blir realisert. Det kan bety nye sabotasjeaksjoner og angrep med artilleri og andre typer våpen.

Byggingen er allerede i gang



Byggingen av den nye jernbanelinjen skal allerede ha startet. En jernbanebro nær landsbyen Hranitne over Kalmius-elven er under oppføring. (Skjermdump fra Telegram) Les mer Lukk

Byggingen skal allerede ha startet. En jernbanebro nær landsbyen Hranitne over Kalmius-elven er, ifølge publiserte bilder på sosiale medier, under oppføring.

– Hvis det lykkes, vil dette tillate den eksisterende Mariupol-Aslanove-Kalchyk-Volnovakha-linjen å kobles direkte til Taganrog og Rostov-on-Don, skriver Andriusjtsjenko på Telegram, ifølge Kyiv Independent. og The New Voice of Ukraine.

– Vil være en velsignelse for russisk militær og sivil logistikk

Volnovakha-linjen vil også kunne koble jernbanen til okkuperte Rozivka, Melitopol og Krim på et senere tidspunkt.

– Å bygge disse nye forbindelsene vil være en velsignelse for russisk militær og sivil logistikk i de okkuperte områdene, og redusere Russlands avhengighet av Krim-Kertsj-broen, påpeker Andriushchenko.

Dermed fortsetter Russland den ulovlige okkupasjonen av de fire regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja, og forsterker infrastrukturen der.

Ifølge CNN har Petro Andriusjtsjenko lagt ut bilder som skal vise at jernbanelinjen allerede er under oppføring.

Vil kutte de russiske forsyningslinjene



Ukrainske styrker har i lengre tid angrepet Kertsj-broen, som forbinder Krim med fastlandet. Angrepene har vist at Russland er svært sårbar, og at de russiske forsyningslinjene er truet når broen stadig må stenges for trafikk.

De nye jernbanelinjene vil likevel være innenfor rekkevidden av ukrainsk artilleri, droner og missiler.

Ett av offensivens hovedmål er å kutte de russiske forsyningslinjene til Krimhalvøya. Klarer ukrainerne det, vil Krim bli isolert og lettere å gjenerobre.