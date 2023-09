Innbyggere vender tilbake til nedbrent by på Hawaii

Chuck Hogan bodde i Kaniau Road i byen Lahaina på Hawaii, som ble rasert av en voldsom brann i august. Nå, sju uker senere, slipper han endelig til for å se ødeleggelsene. Her står han ved en kontrollpost inn til byen. Foto: Mengshin Lin / AP / NTB

NTB

Skogbrannen som brøt ut på Hawaii 8. august, gjorde Lahaina til en spøkelsesby. Først nå får noen av innbyggerne vende tilbake til askeruinene.

Minst 97 mennesker mistet livet i den voldsomme brannen som la store deler av byen i ruiner.

Etter sju ukers ventetid tillot myndighetene denne uka at de første innbyggerne fikk vende tilbake til et område nord i byen, som var blitt klarert. Innbyggere som får besøke området er bare innvilget begrenset tid i området, mellom klokken kl. 08 og 16. Dette av sikkerhetsgrunner.

Utsiktene til å returnere har vekket sterke følelser hos byens borgere, som måtte flykte for livet mens kraftige vinder kastet flammene over Lahaina, den historiske hovedstaden i det tidligere Hawaii-riket.

Mange mennesker ble flammens rov mens de satt i køen av biler som forsøkte å komme seg vekk fra brannen. Noen overlevde ved å hoppe i sjøen.

Ønsker minner fra et hjem

Jes Claydon kan foreløpig bare se over til ruinene av leieboligen der hun bodde i 13 år og oppdro tre barn. Nesten ingenting er tilbake av hjemmet.

Claydon håper at hun snart kan få komme helt bort og søke i området etter små minner som måtte ligge igjen.

– Jeg vil ha friheten til å bare være der og bearbeide det som skjedde. Uansett hva jeg måtte finne av rester, så gleder jeg meg til å ta det med… Det vil være et lite stykke hjemme, sier hun.

Delt inn i soner

Myndighetene har delt den raserte byen inn i 17 soner og et titalls undersoner. Sone 1C, langs Kaniau Road i den nordlige delen av Lahaina, var det første området folk fikk lov til å vende tilbake til mandag og tirsdag denne uka – under oppsyn.

Myndighetene frykter blant annet at noen skal begynne å grave i giftige askelag. Asbeststøv kan blant annet bli virvlet opp.

Det er flere enn Claydon som kan være ivrige etter å lete etter gjenstander, som smykker, fotografier eller andre symboler fra livet før brannen.

Mange ulike behov

Darryl Oliveira, midlertidig administrator for Maui Emergency Management Agency, sier at myndighetene ønsker å sikre at innbyggerne får privatliv til å ta inn inntrykkene, sørge og reflektere.

– Mens noen ønsker bare å ta et kort farvel i ruinene av husene sine, vil andre ønske å bruke flere timer. Vi vil forsøke å etterkomme de ulike ønskene, sier Hawaii-guvernør Josh Green.

Innbyggere som slipper inn i de totalt ødelagte områdene får bistand fra både myndigheter og ideelle organisasjoner, som tilbyr både drikkevann, ansiktsmasker, beskyttelsesdrakter, skyggeområder, vaskestasjoner og transportable toaletter. Dessuten får innbyggere som vender tilbake tilbud om både medisinsk og psykisk helsehjelp.

Skogbrannen på Hawaii er den dødeligste som har rammet USA på et århundre. Innledningsvis var over 1.000 personer meldt savnet, men mange kom til rette igjen.