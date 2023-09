India vil utforske Venus

I august gjennomførte India en kontrollert landing på månens sørpol. Neste mål for det indiske romprogrammet er Venus. Foto: Den europeiske romfartsorganisasjonen / NTB

NTB

Rundt en måned etter å ha landet på månen, har India begynt å planlegge en ny romdestinasjon: Venus.

Leder Sreedhara Panicker Somanath for det indiske romprogrammet ISRO sa onsdag at det å utforske Venus kan gi viktig innsikt i jordas framtid, skriver India Today.

Oppdraget ventes å starte i løpet av de neste årene, og har som mål å studere Venus' overflate og atmosfære, sier Somanath.

India har allerede en sonde som er på vei til sola. ISRO venter at det vil ta rundt fire måneder før den når solas kretsløp. Der skal den gå i bane rundt solen for å studere solvinder og plasmautbrudd som kan føre til forstyrrelser for satellitter og på jorden.

I august ble India det fjerde landet til å gjennomføre en kontrollert landing på månen, da romfartøyet Chandrayaan-3 landet nær månens sørpol. Ingen har tidligere landet et fartøy i det området.