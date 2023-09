Kvinne døde etter kraftig eksplosjon i Uppsala

NTB

En kvinne i midten av 20-årene døde etter en kraftig eksplosjon i et boligstrøk i Uppsala natt til torsdag.

Politiet fikk melding om eksplosjonen klokken 3.45 natt til torsdag. Den skjedde i et boligområde i Fullerö utenfor Uppsala, like nord for Stockholm.

– Det har vært en kraftig eksplosjon. To hus har omfattende skader. Ytterligere tre hus er skadd, sier pressetalsperson Pelle Vamstad i politiet til Aftonbladet.

Video og bilder fra stedet viser planker, glass og annet materiale som ligger strødd utenfor en bolig.

Kvinnen, som beskrives som midt i 20-årene, ble kjørt til sykehus med skader, men døde av skadene på sykehus. De pårørende er varslet.

Ingen andre skal ha blitt skadd i eksplosjonen.

– Det var total ødeleggelse. Hele ytterveggen er borte, og nabohuset er også helt rasert, sier et vitne til avisen.

Hendelsen etterforskes som drap. Området er sperret av, og den nasjonale bombegruppen gjør tekniske undersøkelser på åstedet.

– Vi gjennomfører tekniske undersøkelser for å sikre spor og funn, vi avhører vitner på stedet, og vi kommer til å gå fra dør til dør, sier Vamstad.