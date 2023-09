Handelen av Evergrande-aksjer stanset på børsen i Hongkong

NTB

Kjøp og salg av aksjene til den vaklende kinesiske eiendomsgiganten Evergrande er torsdag stanset på børsen i Hongkong.

Det skjer dagen etter at Bloomberg meldte at styreleder Xu Jiayin er satt i husarrest med overvåking.

Evergrandes enorme gjeld har bidratt til krisen i det kinesiske eiendomsmarkedet og ført til frykt for at utviklingen kan smitte over til verdensøkonomien. Selskapets aksjer var ute av handel i 17 måneder etter at det ikke publisere resultater, og var tilbake på børs så sent som i august.

Evergrande, en gang Kinas største eiendomsselskap, misligholdt utenlandsgjeld i 2021 og har gjeld på mer enn 300 milliarder dollar.