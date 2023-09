Flere skadd etter kraftig eksplosjon ved flyplass i Usbekistan

NTB

Det har torsdag morgen vært en kraftig eksplosjon og en påfølgende brann ved en flyplass i Usbekistans hovedstad Tasjkent, ifølge usbekiske medier.

Nyhetsnettstedet Daryo skriver at det har kommet meldinger om at et tollager ved flyplassen har eksplodert. Vitner intervjuet av nettstedet Nova24, sier det samme. I sosiale medier sirkulerer videoer av flammer og røyk.

Det usbekiske helsedepartementet opplyser at det er meldt om en brann i lagerbygningen, og at et ikke oppgitt antall mennesker er tatt til sykehus.

– Per nå er ingen alvorlig skadd blant dem, skriver departementet på Telegram. Videre heter det at de får legehjelp.

Usbekistan er den mest folkerike av de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia. Branner som forårsakes av forflat utstyr og svake sikkerhetsrutiner.