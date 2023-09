Eksplosjon ved flyplass i Usbekistan

NTB

Det var torsdag morgen en kraftig eksplosjon og en påfølgende brann ved en flyplass i Usbekistans hovedstad Tasjkent. Flere meldes skadd, men ingen alvorlig.

Usbekistans departement for krisehåndtering opplyser at det dreier seg om en eksplosjon i et lagerbygg nær flyplassen, og at nødetatene har fått kontroll på brannen.

Sjokkbølgen fra eksplosjonen førte til at vinduer i nærliggende boligblokker knuste. Flere måtte få behandling for skader, melder det usbekiske helsedepartementet.

– Per nå er ingen alvorlig skadd blant dem, skriver departementet på Telegram.

Flytrafikken gikk ifølge myndighetene som normalt torsdag morgen.

Usbekistan er den mest folkerike av de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia. Branner som forårsakes av nedslitt utstyr og svake sikkerhetsrutiner forekommer ofte.