Russlands posisjon i Armenia er kraftig svekket, ifølge forsker

Tusenvis av armenere strømmer nå ut av Nagorno-Karabakh etter at det aserbajdsjanske militæret tok tilbake full kontroll over utbryterregionen.

Armenias misnøye med Russland har potensial til å så tvil om Russlands effektivitet, hevder ekspert.

Etter en lynoffensiv forrige uke, har Aserbajdsjan tatt kontrollen over utbryterregionen Nagorno-Karabakh fra armenske separatister.

Regionen er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men har vært ledet av armenske separatister i over 30 år.

Nå har over halvparten av befolkningen i Nagorno-Karabakh forlatt regionen i etterkant av Aserbajdsjans militære inngripen i forrige uke, ifølge Armenia.

En talsperson for Armenias statsminister opplyser at 65.036 personer har krysset grensen inn til Armenia fra regionen, melder Reuters.

Flyktningskatastrofen befinner seg i Putin og Erdogans bakgård, og kan få uheldige følger for Russland på sikt, ifølge flere eksperter.

Video: Ukraina: – Den russiske flåten har problemer

Your browser doesn't support HTML5 video. Ukraina: – Den russiske flåten har problemer

Et bristende forhold

Russland og Tyrkia er blant stormaktene som har vært tungt involvert i konflikten i årenes løp.

Til tross for at Russland tradisjonelt sett har hatt et godt forhold til Armenia, avholdt Armenia militærøvelser i samarbeid med USA kort tid før konflikten i Nagorno-Karabakh tok seg opp.

Dette skal ha svekket forholdet mellom Armenia og Russland.

Armenia har anklaget Russland for å ikke ha gjort nok for å hindre kamper i Nagorno-Karabakh, noe Kreml har avvist.

– Dette er en sak som dreier seg om Aserbajdsjans handlinger på landets eget territorium, het det i en uttalelse fra Moskva forrige uke.

Vladimir Putins talsperson, Dmitrij Peskov, har uttalt at Russland er i kontinuerlig kontakt med Armenia, Aserbajdsjan og etniske armenere i Nagorno-Karabakh.

Kan svekke Russland

Forsker Helge Blakkisrud ved Universitetet i Oslo mener situasjonen i Nagorno-Karabakh kan få regionale konsekvenser, og peker på at Russlands posisjon har blitt kraftig svekket.

Til Dagbladet sier Blakkisrud at Armenias misnøye med Russland har potensial til å så tvil om Russlands effektivitet.

– Dette kan sende uheldige signaler til også andre som har satset på Russland som sin militære sikkerhetsgaranti, forklarer han.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Ifølge Russland har Armenias statsminister, Nikol Pasjinjan, bare seg selv å takke for situasjonen som har oppstått i Nagorno-Karabakh. Les mer Lukk

– Mener Russland gir blaffen

Det var i 1994 Russland forhandlet fram en avtale for å ende blodsutgytelsene i den første krigen om Nagorno-Karabakh. I avtalen forpliktet Russland seg til å stille med fredsbevarende styrker.

Armenias president, Vahagn Khatsjaturijan.

Ifølge Armenias president, Vahagn Khatsjaturijan, har ikke de russiske fredsbevarende styrkene gjort jobben sin.

– Mange i Armenia mener nå at Russland bruker all sin kraft på å okkupere Ukraina og gir blaffen i å sikre fred mellom Armenia og Aserbajdsjan, sier forsker Jørn Holm-Hansen ved NIBR-OsloMet til Dagbladet.

Han mener det viktige spørsmålet nå, er hvorvidt Putin risikerer å miste en viktig alliert i Armenia.

– En stor tabbe

Ifølge Russland har Armenias statsminister, Nikol Pasjinjan, bare seg selv å takke for situasjonen som har oppstått i Nagorno-Karabakh.

Russland hevder Pasjinjan har blitt lurt av falske lovnader fra Vesten, og har advart om at han begår en stor tabbe ved å forsøke å fri seg fra russiske bånd.

– Lederskapet i Jerevan gjør en stor tabbe ved å bevisst forsøke å ødelegge de flere hundre år gamle båndene mellom Armenia og Russland, uttalte Russlands utenriksdepartement mandag.

Russland hevder Pasjinjan holder Armenia som «gissel for Vestens geopolitiske spill».