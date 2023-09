AP: Soldaten Travis King skal være i amerikanske hender

En TV-skjerm i Seoul viser et bilde av den amerikanske soldaten Travis King, som krysset grensen til Nord-Korea i juli.

NTB

To amerikanske myndighetskilder opplyser til nyhetsbyrået AP at soldaten Travis King, som krysset grensen til Nord-Korea i juli, nå er i amerikansk varetekt.

King skal ha blitt overlevert til amerikanske myndigheter i Kina. Det opplyser myndighetskildene, som uttalte seg anonymt til nyhetsbyrået.

Tidligere onsdag meldte det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA at King skulle utvises fra landet. Soldaten har innrømmet at han tok seg over grensen ulovlig, ifølge nyhetsbyrået.

Den 23 år gamle amerikanske soldaten, som skulle sendes hjem etter to måneders fengsel i Seoul på grunn av en overgrepsanklage, bykset over grensen under en guidet tur i juli.

Forrige gang KCNA meldte om saken, i august, skrev de at King ønsket å komme til Nord-Korea da han hadde kvaler knyttet til umenneskelig behandling og rasisme i det amerikanske militæret. KCNA skrev også at King var skuffet over ulikhetene i det amerikanske samfunnet.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har uttalt at de ikke kan verifisere at det Nord-Korea sier om King, stemmer. Videre sier departementet at de har fullt fokus på å få soldaten trygt hjem igjen.

Tjenestepersoner i USA har sagt at de tror King krysset grensen med vilje.