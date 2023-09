Dmitrij Medvedev: Fullskala bakkekrig mellom Nato og Russland rykker nærmere

– Putin kan bli presset til å starte en krig med Nato snart. En fullskala bakkekrig med Nato vil føre til en større kostnad for menneskeheten enn andre verdenskrig. En tredje verdenskrig ville være mer dødeligere. Vi er klare, advarer nestleder i Russlands sikkerhetsråd og tidligere president i Russland, Dmitrij Medvedev,

– Vil føre til en større kostnad for menneskeheten enn andre verdenskrig.

Medvedev er ingen hvem som helst. Han var Russlands tredje president i perioden 2008–2012. I 2012 ble han valgt til leder for Det forente Russland.

Fra 2012 og fram til januar 2020 var han landets statsminister. Nå er han nestleder i Russlands sikkerhetsråd.

Sammenligner Nato med «Hitlers akse»

I løpet av 19 måneders krigføring har Medvedev kommet med en rekke voldsomme utspill og trusler mot Vesten. Ofte har utspillene blitt ledsaget av trusler om bruk av atomvåpen. Hver gang han uttaler seg, blir uttalelsene stående uimotsagt av Putin eller andre i Kreml-ledelsen.

Nå er Dmitrij Medvedev igjen ute i det offentlige rom med alvorlige advarsler.

– Det ser ut til at Russland blir sittende igjen med færre og færre alternativer enn å komme i direkte konflikt på bakken med Nato. Den 74 år gamle alliansen «har blitt en åpent fascistisk blokk, som Hitlers akse, bare større, uttaler nestlederen i Russlands sikkerhetsråd, skriver Newsweek.

– Bløff eller prøveballonger



Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen har tidligere tolket Medvedvs uttalelser slik:

– Flere av uttalelsene virker mer som, om ikke bløff, så prøveballonger for å teste ut reaksjoner, eller en del av det russerne kaller refleksiv kontroll, der de sender ut meldinger for å få motparten til å reagere på ønsket måte, for så å utnytte reaksjonene til å gå videre slik de ønsker, uttalte Ydstebø til ABC Nyheter i slutten av august.

Ifølge Medvedevs argumentasjon, er det snart ingen vei utenom full militær konfrontasjon mellom verdens to største militærmakter. Ved siden av USA, har Russland flest atomstridshoder. En atomkrig ville bety det komplette ragnarokk.

Hevder Russland er sjanseløse mot Nato



Før krigen mot Ukraina var Russland væpnet til tennene, og med en formidabel hærstyrke. Nå er russiske styrker kraftig redusert etter å ha blitt påført betydelige tap. Enorme mengder militært utstyr er enten ødelagt eller erobret av ukrainere. I tillegg er trolig mellom 200.000 og 300.000 russiske soldater enten drept, såret eller savnet.

Flere vestlige eksperter mener Russland ville vært sjanseløse i en militær konfrontasjon med Natos 31 medlemsland. Men Russland har en joker, som er landets atomvåpenarsenal.

– Putin kan bli presset til å starte en krig med Nato snart

Dmitrij Medvedev ser ikke ut til å være bekymret for hva en ytterligere eskalering vil føre med seg. Tvert imot sier han seg villig til å møte Nato på slagmarken, koste hva det koste vil.

– Putin kan bli presset til å starte en krig med Nato snart. En fullskala bakkekrig med Nato vil føre til en større kostnad for menneskeheten enn andre verdenskrig. En tredje verdenskrig ville være mer dødeligere. Vi er klare, advarer Medvedev, skriver Daily Mail.

«Tredje verdenskrig nærmer seg»

Senest i sommer kom Medvedev med lignende trusler. da skrev han følgende på russiske telegram:

«Det fullstendig gale Vesten kunne ikke finne på noe annet... Faktisk er det en blindvei. Tredje verdenskrig nærmer seg», skrev Medvedev på meldingsappen Telegram, ifølge Reuters. Han la til at vestlig militærhjelp ikke ville stoppe Moskvas seier over Ukraina.

I slutten av august kom han med nye, harde ord:

«Enten du liker det eller ikke, er historien på vår side. Vi vil begrave deg, sa Medvedev og siterte tidligere USSR-leder Nikita Khrusjtsjov. Medvedev la til at Russland har rett til å gå til krig med Nato, ifølge Euronews.

Viser til regler i krig



Dimitrij Medvedevs siste innlegg kommer trolig som en reaksjon på de siste meldingene om at USA vil gi Ukraina langdistansevåpen av typen ATACMS, og at amerikanske Abrams-stridsvogner nå er på plass i Ukraina. I lys av dette stiller Medvedev spørsmål om Nato-land er legitime mål for Russland. Svaret gir han selv:

«Ifølge krigsreglene regnes de væpnede styrkene til andre land som offisielt har gått inn i krigen, som er allierte av fiendens land, og gjenstandene som befinner seg på deres territorium, som legitime militære mål».