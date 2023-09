ISW: Skjebnen til sjefen for Russlands svartehavsflåte fortsatt uklar

Commander of the Russian Black Sea Fleet Vice-Admiral Viktor Sokolov attends a ceremony marking 240th anniversary of Russia's Black Sea Fleet in Sevastopol, Crimea May 13, 2023. REUTERS/Alexey Pavlishak

NTB

Det er fortsatt uklart om Viktor Sokolov, sjefen for den russiske svartehavsflåten, lever, sier den USA-baserte tankesmia Institute for the Study of War (ISW).