Rupert Murdochs avgang ville betydd mer for 20 år siden, sier eksperter

NTB

Få, om noen, har satt sterkere preg på medielandskap og politikk enn Rupert Murdoch. Men landskapet han trekker seg fra, er mer fragmentert enn tidligere, mener flere eksperter på medier og innflyelse.

Den innflytelsesrike mediemogulen har overlatt tronen til sin eldste sønn Lachlan, men velger å beholde tittelen «styreformann emeritus».

92-åringen har over flere tiår vært en av de mest innflytelsesrike mediebaronene i verden.

Han har fått æren eller skylda for valgseiere både i USA og Storbritannia. For makteliten både til høyre og til venstre i det politiske landskapet har det vært viktig å holde seg inne med Murdoch.

På den britiske sommerfesten Murdoch arrangerte i juni, var både statsminister Rishi Sunak, flere ministre og opposisjonsleder Keir Starmer blant gjestene.

Lot Fox News lyve om valget

I USA er det først og fremst eierskapet i Fox News som har gitt Murdoch sjansen til å sette et varig stempel på amerikansk politikk.

Til tross for at Murdoch ikke har hatt et nært forhold til Donald Trump, lot han programlederne dundre løs i månedsvis med falske påstander om at selskapet bak valgmaskinene, Dominion Voting System, hadde fratatt Trump seieren i presidentvalget i 2020.

Fox ble saksøkt av Dominion. I april i år inngikk de et forlik som tilsvarer 8,5 milliarder kroner etter dagens kurs. I saksforberedende avhør innrømmet Murdoch at nøkkelpersonell løy mot bedre vitende. Dokumenter som ble offentliggjort, viste også at det var en ren forretningsmessig avgjørelse å støtte Trump i løgnene om det store valgfusket.

Fox fryktet seerflukt til enda mer høyreorienterte og Trump-lojale TV-stasjoner.

Konkurranse fra mindre aktører

Det høyreorienterte medielandskapet har forandret seg de to siste tiårene, ifølge eksperter.

Konservative amerikanerne oppsøker i stadig større grad mindre nettsteder, podkaster og andre digitale produkter for å holde seg orientert.

– Hvis Rupert Murdoch hadde gått av i 2000, ville det hatt mye større betydning. Det konservative medielandskapet er mye mer variert nå, sier Howard Polskin til nyhetsbyrået AP. Hans webside The Righting.com overvåker konservative amerikanske medier.

Klarte ikke å stanse Obama

Journalistikkprofessoren Michael J. Socolow stiller spørsmål ved hvor stor innflytelse Fox News og Rupert Murdoch egentlig har hatt over amerikansk politikk. Verken Rupert Murdoch eller Roger Ailes, grunnleggeren av Fox News, støttet Donald Trumps kandidatur i 2016-valget, påpeker han.

– Ailes og Murdoch var ikke i stand til å stanse republikanere i å stemme på Trump. Det er ikke overraskende. Fox News klarte heller ikke å stanse Barack Obama i å bli valgt og gjenvalgt, sier Michael J. Socolow til AP.

Før Murdoch konsentrerte seg om USA, hadde han feid som en tornado gjennom det britiske medielandskapet over flere tiår. Hans avgang blir både hyllet og beklaget i britisk offentlighet.

– Rupert Murdoch har gjort mer enn noen annen pressebaron de siste 100 årene for å fremme globale frie medier som er nødvendige for demokrati og framgang, uttalte tidligere statsminister Boris Johnson da Murdochs avgang ble kunngjort sist torsdag.

– Forgiftet demokratiet

Den tidligere Labour-lederen Jeremy Corbyn er hardere i sin dom over Murdoch.

– Murdochs publikasjoner forgiftet det globale demokratiet og spredte desinformasjon i et massivt omfang, sier Corbyn.

I 1969 kjøpte Murdoch søndagsavisen «News of the World» og senere «The Sun». Murdoch fylte sidene med sport, kjendiser, konkurranser og sex. Begge avisene skulle også vise seg å bli svært kontroversielle.

Fortsatt nekter mange i Liverpool å lese The Sun etter dekningen av tragedien på Hillsborough stadion der 96 Liverpool-tilhengere mistet livet. The Sun kom med falske anklager mot ofrene som ble klemt i hjel.

Omfattende avlytting

News of the world møtte sitt endelikt i 2011. Da ble det kjent at avisen i årevis hadde avlyttet telefonene til kjendiser, politikere, kongelige og til og med offeret for et tenåringsdrap.

Murdoch ble tvunget til å stenge ned avisen, og sjefredaktør Andy Coulsen måtte sone i fengsel.

Selv om flere stiller spørsmål ved hvor aktiv eller inaktiv Rupert Murdochs vil være som «styreformann emeritus», er det først når han en gang går bort at familieselskapet kan bli satt i spill.

Arvingene overtar stiftelse

Stiftelsen «the Murdoch Family Trust» er redskapet som gjør at Murdoch den eldre fortsatt kontrollerer News Corp og Fox Corp. Når han dør, vil Murdochs fire eldste barn overta hver sin aksje med stemmerett. Det åpner for et scenario der tre søsken kan stemme ned det fjerde, skriver Reuters.

Der Lachlan ventes å styre Fox og de andre selskapene i mer konservativ retning, er det en utbredt oppfatning at broren James vil gå en annen vei.

I et intervju med Financial Times i 2021 gikk James Murdoch langt i å kritisere Fox News uten å navngi kanalen.

– Stormingen av Capitol viser at det vi fryktet kunne være farlig, virkelig viste seg å være det. Publisister som fremmer løgner til sitt publikum, har sluppet løs ukontrollerbare krefter som vi må leve med i mange år, sa James Murdoch.