Sikher i Punjab frykter følgene av strid mellom India og Canada

Canadas statsminister Justin Trudeau og Indias statsminister Narendra Modi under G20-møtet i New Delhi nylig. Nå er tonen spent mellom de to. Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Striden mellom India og Canada om drapet på en sikh-separatist på canadisk jord er dårlig nytt i Punjab, der sikher frykter represalier fra hindunasjonalister.

Hardeep Singh Nijjar var en rørlegger som forlot Punjab for et kvart århundre siden. Han ble i juni skutt og drept utenfor et sikhtempel i utkanten av Vancouver, der han blant sikher i området gikk for å være en separatistleder.

Canadas statsminister Justin Trudeau sa i forrige uke at canadiske myndigheter har «troverdige anklager» om at agenter fra den indiske regjering kan være knyttet til drapshandlingen. Den indiske regjering betegnet Nijjar som en «terrorist» allerede i 2020 og avviser de canadiske beskyldningene som absurde.

Regjeringen i India utviste etterretningssjefen ved den canadiske ambassaden i landet, kom med reiseadvarsler for indere i Canada, stanset utstedelsen av visum for canadiske reisende og kuttet i antallet diplomater Canada fikk ha i India.

Fåtallige i India, store i Punjab

Sikhene utgjør så vidt over 2 prosent av Indias 1,4 milliarder mennesker, men i Punjab er de i flertall. Dette er en delstat med 30 millioner mennesker. Den er kjerneområdet for sikhenes religion som så dagens lys for 500 år siden. Utenfor Punjab er det i Canada man finner det største sikh-samfunnet noe sted. Og her er det ofte høylytte protester som skaper irritasjon i New Delhi.

Et opprør blant sikhene i Punjab på 1980- og 90-tallet førte til flere titall tusen drepte. Kravet var opprettelsen av Khalistan, sikhenes eget hjemland. Opprøret ble knust av sentralmyndighetene, men selvstendighetsflammen gløder fortsatt blant sikhene i Canada.

I landsbyen Bharsinghpura er det få som husker Nijjar, men onkelen, den 79 år gamle Himmat Singh Nijjar, sier lokalbefolkningene synes det er modig av Trudeau å beskylde regjeringen til statsminister Narendra Modi for å ha noe med drapet å gjøre.

Politisk risiko

– Å gjøre det for en vanlig persons skyld, var virkelig modig. Han hadde ikke trengt å ta en så stor politisk risiko, sier onkelen til nyhetsbyrået Reuters, der han sitter på en trebenk på gården hjemme, omgitt av frodige marker og banantrær.

Men den eldre Nijjar er urolig for det spente forholdet som har utviklet seg mellom de to land, og de dårlige økonomiske utsiktene for Punjab. Det engang så velstående Punjab, Indias brødkurv, er de siste 20 år blitt skjøvet i skyggen av delstater med industriproduksjon, tjenestenæringer og teknologiselskaper.

– Nå vil stadig flere familier sender sine sønner og døtre til Canada, ettersom landbruket ikke lenger er noen lønnsom næring, sier Nijjar den eldre. Blant utenlandske studenter i Canada utgjør indere den største gruppen. Tallet nesten doblet seg i 2022 til 320.000 personer.

Frykter nye problemer

19-åringen Gursimran Singh ønsker å reise til Canada, men han frykter at det kanskje ikke blir ikke lett som før å få innreisepapirer, og at den indiske regjering også kan komme til å stikke kjepper i hjulene.

Han snakker med Reuters ved det gylne tempelet i Amritsar, sikhenes fremste helligdom. Hit kommer mange studenter for å be for, eller takke for, et visum de har fått til Canada. Tempelet ble selve nullpunktet for striden mellom hinduer og sikher på 1980-tallet. Daværende statsminister Indira Gandhi lot føderale styrker storme tempelet i 1984 for å slå ned separatistene.

Sikher verdens rundt reagerte i sinne, og Gandhi ble skutt og drept av sine sikh-livvakter kort tid etter.

Forholdet mellom sikhgrupper i Punjab og statsminister Modis hindunasjonalistiske parti Bharatiya Janata har vært anstrengt siden sikhbønder gjennomførte langtrukne protestaksjoner mot dereguleringen av landbruket i 2020 og blokkerte hovedstaden. Modi ble tvunget til å trekke forslaget tilbake, en sjelden innrømmelse fra den mektige politikeren.

Frykt

Modis regjering har skapt en atmosfære av frykt, særlig blant de unge, sier 31 år gamle Sandeep Singh fra Nijjars landsby. Han legger til at foreldre er urolige for at deres barn skal få samme skjebne som Nijjar i Canada.

Kanwar Pal er politisk sekretær for det radikale separatistpartiet Dal Khalsa. Han sier at de som kjemper for Khalistan, kjemper for retten til selvbestemmelse og retten til folkeavstemning i Punjab.

– Men India ser disse sikhene som sine fiender og aksjonerer målrettet mot dem, sier han.

En talsmann for Modis parti takker nei til å kommentere påstanden. BJP-ledere har tidligere sagt at det ikke finnes noen bølge av sympati for sikhene som vil ha selvstendighet, og at slike krav er en trussel mot den indiske stat. Partiet sier ellers at ingen har gjort så mye for sikhene som nettopp Modi.