Hollywood-manusforfattere avslutter streik

NTB

Fagforeningen Writers Guild of America (WGA) opplyser at medlemmene kommer tilbake på jobb onsdag.

Ledere i fagforeningen har enstemmig stemt for å runde av streiken, heter det i en uttalelse fra WGA: Fagforeningen ble søndag enig med Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), som representerer blant annet Disney og Netflix, om en tariffavtale på tre år. Det skjedde etter at toppledere i Warner Bros, Netflix, Disney og NBCUniversal hadde vært direkte involvert i forhandlingene.

Manusforfatterne gikk ut i streik 2. mai etter at forhandlinger om blant annet lønn, bemanning, bruk av kunstig intelligens og kompensasjon fra strømmetjenestene gikk i stå.

Det er imidlertid ikke inngått noen avtale mellom studioene og skuespillerne, og forhandlingene mellom skuespillernes fagforening Screen Actors Guild (SAG) og studioene har stoppet opp. Streiken blant skuespillere og manusforfattere har ført til at en rekke Hollywood-produksjoner har vært i limbo de siste månedene.

Mandag kunngjorde også SAG-organiserte skuespillere som medvirker til videospill, at de vil gå ut i streik om ikke forhandlinger med spillprodusentene fører fram.