Senatet enige om fortsatt finansiering av USAs statsapparat

NTB

Demokrater og republikanere i Senatet er enige om en avtale som vil forlenge finansieringen av det amerikanske statsapparatet fram til 17. november.

Forslaget skal stemmes over tirsdag kveld, og New York Times får opplyst av kilder i begge partiene at det er enighet om avtalen. Både Demokratenes leder Chuck Schumer og hans republikanske motstykke Mitch McConnell støtter den. Håpet er å unngå at statsapparatet stenger ned fra midnatt lørdag.

Men det er lite som tyder på at det republikanske flertallet i Representantenes hus vil ta forslaget videre om det blir godkjent i Senatet, der Demokratene har flertall. Republikanere i Huset planlegger ifølge Reuters å heller fremme et eget forslag som neppe før flertall i Senatet.

Det kan bety at det amerikanske statsapparatet søndag stenger ned for fjerde gang på ti år.