Armenia sier over 28.000 har forlatt Nagorno-Karabakh

Lange køer ut av Nagorno-Karabakh. Foto: Vasilij Krestjaninov / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Armenske myndigheter opplyser at over 28.000 personer har tatt seg inn i Armenia fra Nagorno-Karabakh siden Aserbajdsjan tok kontrollen over regionen.