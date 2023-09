Russland hevder sjefen for Svartehavsflåten lever

Viseadmiral Viktor Sokolov leder den russiske Svartehavsflåten. Nå ønsker ukrainske myndigheter å føre ham for retten etter mange rakettangrep Svartehavsflåten har utført mot ukrainske byer.

NTB

Sjefen for den russiske Svartehavsflåten, Viktor Sokolov, deltok på et møte tirsdag, ifølge russiske myndigheter. Ukrainske spesialstyrker har hevdet at Sokolov ble drept.