Erdogan: Tyrkia vil støtte svensk Nato-medlemskap hvis USA leverer F16-fly

Tyrkias nasjonalforsamling vil godkjenne Sveriges Nato-søknad hvis USA baner vei for at Tyrkia kan kjøpe F16-jagerfly, sier president Recep Tayyip Erdogan.

NTB

Uttalelsen ble gitt til tyrkisk presse tirsdag, idet Erdogan kom hjem etter en tur til Aserbajdsjan.

Han sa også at Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan diskuterte Sveriges Natos-søknad med USAs utenriksminister Antony Blinken da de to deltok på FNs hovedforsamling i New York i forrige uke.

Erdogan har tidligere reagert sterkt på at USA har satt et ja til svensk Nato-medlemskap som betingelse for salg av F16-fly til Tyrkia. Nå ser han ut til å gå med på byttehandelen.

– Hvis de holder løftene sine, kommer nasjonalforsamlingen vår holde også holde sine egne løfter. Tyrkias nasjonalforsamling vil ta den endelige avgjørelsen om Sveriges Nato-medlemskap, sa han.

For to uker siden avviste Erdogan å sette de to sakene i sammenheng.

– Denne tilnærmingen gjør oss alvorlig opprørt, sa han.

Tyrkia ba i oktober 2021 om å få kjøpe 40 F-16-fly, samt tilgang til deler og teknologi for å oppgradere 79 kampfly som Tyrkia allerede har. Avtalen har en beregnet verdi på 6 milliarder dollar.

Den amerikanske kongressen har imidlertid så langt sagt nei til et salg til Tyrkia.