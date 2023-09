Russland vil inn i FNs menneskerettighetsråd igjen

NTB

Russland forsøker å samle støtte til å kunne bli medlem av FNs menneskerettighetsråd igjen. Landet ble kastet ut av rådet etter invasjonen av Ukraina i fjor.

Britiske BBC har fått tak i en kopi av en erklæring Russland sender rundt til FN-medlemmer hvor de ber om støtte i forkant av avstemmingen neste måned.

I erklæringen lover Russland å finne tilstrekkelige løsninger for menneskerettighetsspørsmål og at de vil forsøke å hindre at rådet blir et instrument som tjener den politiske viljen til en gruppe land. Det er innforstått at det er Vesten de sikter til.

BBC skriver at Russland håper å gjenvinne en viss troverdighet internasjonalt etter å ha blitt anklaget for menneskerettighetsbrudd i Ukraina og innenfor sine egne landegrenser. De seneste bevisene for disse bruddene ble lagt fram for menneskerettighetsrådet mandag i en rapport fra Ukraina.

FNs menneskerettighetsråd har 47 medlemsland som blir valgt for en treårsperiode. Russland konkurrerer med Albania og Bulgaria om de to plassene reservert til sentral- og østeuropeiske land.